Бишкек, , 15:31 — REGNUM За последние сутки в Киргизии зафиксировали 19 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В том числе 15 — среди медиков. Об этом сегодня, 15 апреля, на брифинге заявил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, всего в республике выявили 449 зараженных, из которых 98 — медицинские работники.

Больше всего заразившихся проживают в Ошской области — 130 человек. На втором месте оказалась Джалал-Абадская область — 93 инфицированных. На третьем расположилась киргизская столица — 82 зараженных.

Также зарегистрированы случаи заражения коронавирусом в городе Оше — у 71 человека, в Нарынской области — у 34 человек, в Чуйской области — у 28 человек, в Иссык-Кульской области — у 6 человек и в Баткенской области — у 5 человек.

В Таласской области пока не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.