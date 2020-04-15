Москва, , 15:40 — REGNUM В Москве и Московской области 15 апреля запустили систему электронных цифровых пропусков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Посты ДПС проверяют цифровые пропуска на всех въездах в Москву Дарья Антонова © ИА REGNUM

С этого дня сотрудники ДПС осуществляют проверку наличия таких пропусков у всех водителей, которые въезжают в столицу. Цифровые пропуска должны быть оформлены не только на водителя транспортного средства, но и на пассажиров. Кроме автомобилистов пропуск понадобится для передвижения по городу на любом виде транспорта — метро, автобусах, МЦК, МЦД, такси, велосипеде, мотоцикле и др.

Проверка цифрового пропуска на въезде в Москву Дарья Антонова © ИА REGNUM

В первый день работы пропускной системы на въездах в Москву образовались многокилометровые пробки, несмотря на то, что инспекторы ДПС досматривают автомобили выборочно. При остановке транспортного средства инспекторы проверяют документы на автомобиль и наличие цифрового кода. За отсутствие пропуска выписывается штраф в размере 5 тыс. рублей.

Напомним, ранее появилась информация, что около 900 тыс. уже выданных пропусков будут аннулированы. Такое решение было принто по результатам первичных проверок, в ходе которых были выявлены недостоверные или некорректные данные заявителя.

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