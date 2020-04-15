Кишинёв, , 15:31 — REGNUM Торжества в Молдавии, запланированные в мае в честь Дня Победы, отложены на 24 августа. Такое заявление президента Игоря Додона опубликовано 15 апреля на его странице в Facebook.

Решение о переносе принято главой государства после совещания с организаторами мероприятий. Причиной стал кризис, обусловленный пандемией коронавируса нового типа, и введение ограничительных мер.

На 24 августа, когда в Молдавии отмечают день освобождения от фашистской оккупации, перенесены шествие «Бессмертный полк» и праздничный концерт, отметил Додон.

Как сообщало ИА REGNUM, количество выявленных случаев заражения коронавирусом превысило в Молдавии 1,9 тыс. человек, скончались 43 человека.

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