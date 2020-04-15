Варшава, , 15:27 — REGNUM С момента начала карантинных мероприятий в Польше коронавирусом заражение коронавирусной инфекцией подтвердилось у более 100 полицейских, 1840 работников полиции находились или находятся на карантине. Об этом сообщил представитель Главного управления полиции инспектор Мариуш Чарка.

«Давайте не будем обманывать полицейских, позаботимся о здоровье всех нас. Именно благодаря действиям полицейских меньше пациентов имеют врачи, спасатели или медсёстры. Давайте вспомним это. Мы рассчитываем на взаимопонимание», — передаёт слова представителя полиции «Польское радио».

По словам инспектора, за последние сутки полиция провела 121 тысячу проверок соблюдения обязательного карантина, а всего с начала года проведено уже более трёх миллионов проверок. «За последние сутки только в около 170 случаев были выявлены нарушения, за которые налагается штраф. В более чем 40 случаях к нам обращались за помощью в совершении покупок, вывозе мусора и т. п.», — говорит он.

Как рассказал представитель полиции, ежедневно к профилактическим мероприятиям, направленным на контроль за эпидемиологической обстановкой, направляется около 25 тысяч полицейских при поддержке «городской стражи» (муниципальной полиции) и военных. Он напомнил, что штраф за нарушение предписаний закона «О профилактике и борьбе с инфекциями и инфекционными заболеваниями» может составлять от 5 до 30 тысяч злотых.

Чиарка похвалил водителей общественного транспорта, поскольку 88 тысяч проверок полицией таких транспортных средств практически не выявили серьёзных нарушений.

По состоянию на 15 апреля, число подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом нового типа в Польше составило 7 202 человека, 263 умерших.