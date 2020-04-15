Оренбург, , 16:03 — REGNUM В Оренбургской области за прошедшие сутки, на 15 апреля, на региональном уровне выявлен 21 случай заражения коронавирусом, в том числе три — клинических. Об этом во время прямого эфира в Instagram сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

Федеральная лаборатория подтвердила еще один случай, ранее выявленный на региональном уровне. Подтвердился факт заражения годовалой девочки.

На сегодняшний день в реанимационных отделениях больниц находятся шесть человек, из них трое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Состояние здоровья 27 пациентов медики оценивают как среднетяжелое, остальных — удовлетворительное.

В общей сложности в области зафиксировано 135 случаев заражения коронавирусом, в том числе 11 детей. Выздоровели 12 человек. Скончались два пациента.

Оренбуржцев призывают соблюдать режим самоизоляции, который направлен на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.