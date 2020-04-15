Цхинвал, , 15:24 — REGNUM Указ о выплатах ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы подписал президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба главы республики.

Сообщается, что непосредственные участники боевых действий и те, кто в годы войны находился на военной службе, получат по 75 тыс. рублей. Для тружеников тыла, имеющих награды СССР за труд в военные годы, эта сумма составит 50 тыс. рублей.

По данным пресс-службы, средства на выплаты ветеранам решено выплатить из резервного фонда президента страны. Распоряжение об этом было дано министерству финансов.

Стоит отметить, что в Южной Осетии проживают 13 ветеранов, которые участвовали в Великой Отечественной войне, и 74 труженика тыла.

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