Хвачхон, Южная Корея, , 15:14 — REGNUM В Южной Корее продолжает расти число случаев гибели диких кабанов от африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства окружающей среды.

По их словам, пять туш кабанов были обнаружены в окрестностях уездов Хвачхон и Косон провинции Канвондо и уезда Ёнчхон провинции Кёнгидо.

Отмечается, что это двести десятый случай обнаружения туш диких кабанов в окрестностях уезда Хвачхон, двухсотый случай — в окрестностях уезда Ёнчхон, восемьдесят девятый случай — в окрестностях города Пхаджу и двадцать седьмой случай — в окрестностях уезда Чхольвон, второй случай — в окрестностях уезда Янгу и два случая— в окрестностях уезда Косон. В настоящее время число случаев заражения диких кабанов данным вирусом увеличилось до 535.

Африканская чума свиней (АЧС) — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.