Екатеринбург, , 15:12 — REGNUM Компания «Уральские авиалинии» организует вывоз граждан РФ из Бангкока (Таиланд). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Вылет состоится 18 апреля. Пассажирами авиарейса станут 200 человек — жители Екатеринбурга и других городов Свердловской области. Людей доставят в аэропорт Кольцово (Екатеринбург)

Граждане РФ не смогли вернуться вовремя на Родину из-за пандемии коронавируса — международное авиасообщение было ограничено.

Как сообщало ИА REGNUM, российские туристы застряли еще в ряде стран. В частности, вывозные рейсы организованы из Турции, Кипра, Индии и ещё нескольких государств.

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