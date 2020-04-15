Аддис-Абеба, , 15:10 — REGNUM Тысячи нелегальных эфиопских мигрантов депортировали из Саудовской Аравии на фоне усилий по сдерживанию распространения коронавируса. Об этом передает ВВС Amharic.

После двухнедельного перерыва усилия Саудовской Аравии по возвращению эфиопских мигрантов возобновились, передают репортеры.

В первой половине апреля в столицу Эфиопии, Аддис-Абебу, прибыло более 2000 мигрантов, а в ближайшие недели ожидается прибытие большего числа граждан страны.

С тех пор, как правительство Саудовской Аравии начало борьбу с «нелегальными экспатриантами» в 2017 году, десятки тысяч человек регулярно высылались из страны.

Ожидается, что репатриированные, как и любые другие прибывающие путешественники, проведут 14 дней в обязательном карантине, и неясно, насколько оборудованы изоляционные центры Эфиопии для такого притока репатриантов.

Мигранты в настоящее время находятся в школах, подготовленных властями, как временные карантинные центры.

Представители ООН предупредили, что широкомасштабные миграционные перемещения могут усугубить распространение вируса в стране.

Напомним, что ранее в Эфиопии сообщили о 82 выявленных случаях заражения коронавирусом.