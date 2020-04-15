Стокгольм, , 15:43 — REGNUM Ранее норвежская полиция попросила тех, кто обычно едет в Швецию на Пасху, воздержаться от поездки в этом году. Но обращение полиции, похоже, жители страны не восприняли всерьез. Теперь же, по крайней мере, 2 350 человек, которые приехали на выходные в Швецию, находятся на вынужденном карантине. Об этом 25 апреля сообщило шведское издание SVT Nyheter.

Напомним, что многие жители Скандинавии ездят в Швецию по тем или иным причинам. Поездки становятся особенно популярными во время пасхальных выходных. Поэтому полиция Норвегии четко сообщила жителям страны, что они должны отказаться от поездки в Швецию на Пасху в этом году.

По данным норвежского издания NRK, после проверок на границе во время Пасхи в Свинесунде и Орье, норвежцам пришлось изолировать 2 350 своих граждан после пересечения шведско-норвежской границы.

«Неутешительно наблюдать, что так много людей пересекали границу, чтобы просто совершать покупки и таким образом оказаться в карантине. В худшем случае, они приносят инфекцию домой, потому что в Швеции распространение инфекции отличается», — заявил Пол Эрик Тейген, начальник штаба полицейского округа в Норвегии.