Вашингтон, , 15:00 — REGNUM Энтузиаст с ником Manello1 выпустил необычную модификацию для Half-Life: Alyx. В ней геймерам необходимо сражаться с ордами зомби и других монстров, сообщалось 14 апреля на странице мода в Steam.

Модификация доступна в Steam бесплатно. Вместе с ней автор прикладывает инструкцию по установке.

Напомним, Half-Life: Alyx — это новая игра от компании Valve для устройств виртуальной реальности. Её релиз состоялся 23 марта 2020 года.

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