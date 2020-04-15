Москва, , 15:00 — REGNUM В России раздача денег населению может обернуться противоположным эффектом, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, комментируя предложение экономистов.

«Запуск печатного станка либо массированные одноразовые выплаты из бюджета только раскрутят спираль инфляции, что в итоге благосостояния населения не улучшит.

То есть инфляция в России из-за такой бесплатной раздачи денег может вырасти до уровня 2015 года, то есть до 13%, или даже до более высоких темпов, если к этому добавится продолжительное пребывание цены на нефть на отметке в $20 за баррель и даже ниже.

Сумма в 10−20 тыс. руб. что соответствует эквиваленту в $150−270, которую отдельные безответственные люди предлагают выплатить россиянам «просто так», в этом контексте выглядит издевательской.

Для среднестатистической российской семьи сегодня 10 тыс. руб. — это два похода в продуктовый магазин, а если инфляция вырастет до двузначной цифры в год, то эта милостыня от государства вообще не будет иметь значения.

Да и традиции сберегать у большинства российского населения нет. По данным соцопросов, в 2019 году только 35% российских граждан имели сбережения. А на фондовом рынке торгуют не более 2−3% граждан.

Поэтому эти выплаты будут быстро потрачены и о них забудут, либо население на них купит иностранную валюту, что окажется логичным решением: ведь инфляция приведёт к ослаблению рубля и только ухудшит благосостояние народа.

Так что от заграничных «благодетелей», предлагающих раздачу денег населению, нам лучше держаться подальше и не покупаться на предложения и идеи, которые только на бумаге выглядят заманчиво», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги гражданам РФ просто так и запустить программу количественного смягчения.

Читайте также: Экономисты предложили властям РФ меры по борьбе с кризисом