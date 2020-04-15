Москва, , 14:57 — REGNUM Ветеранские организации России направили президенту страны Владимиру Путину обращение с просьбой перенести парад Победы, проведение которого планировалось на Красной площади в Москве 9 мая в связи пандемией коронавируса. В документе, направленном главе государства, участники Великой Отечественной войны отметили, что в нынешней ситуации невозможно гарантировать безопасность здоровья при проведении этого мероприятия.

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«В связи с этим от лица всего ветеранского сообщества просим вас принять сложное, но, как мы считаем, справедливое решение о проведении военного парада в другую дату, когда в соответствии с эпидемиологической ситуацией парад станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников»,— говорится в обращении.

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Авторы письма, среди которых президент Российской ассоциации героев Владимир Шаманов, председатель Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны Владимир Епифанов, руководитель Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил РФ и руководители других ветеранских организаций страны Виктор Ермаков, перенос парада станет «проявлением уважения к ветеранам» и гражданам РФ, для которых празднование 9 мая является главным праздником.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что перед принятием решения о возможном переносе проведения парады Победы в Москве 9 мая и праздничных мероприятий в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне Кремль тщательно проанализирует ситуацию с распространением коронавируса и взвесит все обстоятельства.

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