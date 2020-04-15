Воронеж, , 14:55 — REGNUM В Воронежской области жители села Марьевка следят, как в их пруд возвращается вода. Люди своими силами восстановили плотину, которую прорвало месяц назад. Летом в водоеме можно будет опять ловить рыбу и купаться, передает 15 апреля Общественное телевидение России.

Вода в пруду поднимается не быстро, за неделю примерно на метр. А вот ушла всего за два часа, вспоминают местные жители. Сразу, как обрушилась плотина.

Бычий пруд больше километра в длину. До обмеления глубина его была не меньше восьми метров. Как только вода ушла, жители Марьевки побежали в свою администрацию. Но оказалось, пруд бесхозный, восстановить его за бюджетные деньги не получится. Помог владелец местного сельхозпредприятия, к которому обратился глава поселения.

Евгений Сысоев, глава Прогрессовского сельского поселения «Он выделил трактор и бульдозер, и здесь два совместно с местными жителями, которые работают тоже в этом предприятии, они проводили работы по укладке».

Плотину восстанавливали трое жителей села: Сергей Сергеев помогал насыпать землю вручную, лопатой. Братья Рябинины, Александр и Виталий, с помощью трактора и бульдозера подняли со дна, почистили и заново уложили пропускную трубу.

Виталий Рябинин, житель села Марьевка «Тут как раз и непогода, холод. Нельзя было останавливаться. Всё, трубу поправили, подсыпали. Вот тут всё напахивали, забивали её, чтобы получилось. Вот теперь вода собирается».

Жители села думали, что плотину повредили бобры, которых много в этих местах, и даже пригласили специалиста по охране окружающей среды из райцентра. Но тот считает, что проблема не в бобрах, а в просадке грунта. Зато теперь, по мнению экспертов, водоему в Марьевке ничего не угрожает.

Василий Протченков, главный специалист по охране окружающей среды администрации Панинского муниципального района «Пруд расположен на балке, балка Марьевская. И получается водосбор очень большой, вода с полей. Со всех этих каскадных балок она стекает сюда, поэтому даже в результате прорыва биологический и водный ресурс никак не пострадали».

Полностью Бычий пруд заполнится осенью, в период затяжных дождей. Но уже летом жители Марьевки рассчитывают, как и раньше, отдыхать на его берегах.