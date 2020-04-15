Воронеж, 15 апреля 2020, 14:55 — REGNUM В Воронежской области жители села Марьевка следят, как в их пруд возвращается вода. Люди своими силами восстановили плотину, которую прорвало месяц назад. Летом в водоеме можно будет опять ловить рыбу и купаться, передает 15 апреля Общественное телевидение России.
Вода в пруду поднимается не быстро, за неделю примерно на метр. А вот ушла всего за два часа, вспоминают местные жители. Сразу, как обрушилась плотина.
Бычий пруд больше километра в длину. До обмеления глубина его была не меньше восьми метров. Как только вода ушла, жители Марьевки побежали в свою администрацию. Но оказалось, пруд бесхозный, восстановить его за бюджетные деньги не получится. Помог владелец местного сельхозпредприятия, к которому обратился глава поселения.
Плотину восстанавливали трое жителей села: Сергей Сергеев помогал насыпать землю вручную, лопатой. Братья Рябинины, Александр и Виталий, с помощью трактора и бульдозера подняли со дна, почистили и заново уложили пропускную трубу.
Жители села думали, что плотину повредили бобры, которых много в этих местах, и даже пригласили специалиста по охране окружающей среды из райцентра. Но тот считает, что проблема не в бобрах, а в просадке грунта. Зато теперь, по мнению экспертов, водоему в Марьевке ничего не угрожает.
Полностью Бычий пруд заполнится осенью, в период затяжных дождей. Но уже летом жители Марьевки рассчитывают, как и раньше, отдыхать на его берегах.