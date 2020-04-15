Воронеж, 15 апреля 2020, 14:55 — REGNUM В Воронежской области жители села Марьевка следят, как в их пруд возвращается вода. Люди своими силами восстановили плотину, которую прорвало месяц назад. Летом в водоеме можно будет опять ловить рыбу и купаться, передает 15 апреля Общественное телевидение России.

Вода в пруду поднимается не быстро, за неделю примерно на метр. А вот ушла всего за два часа, вспоминают местные жители. Сразу, как обрушилась плотина.

Бычий пруд больше километра в длину. До обмеления глубина его была не меньше восьми метров. Как только вода ушла, жители Марьевки побежали в свою администрацию. Но оказалось, пруд бесхозный, восстановить его за бюджетные деньги не получится. Помог владелец местного сельхозпредприятия, к которому обратился глава поселения.

«Он выделил трактор и бульдозер, и здесь два совместно с местными жителями, которые работают тоже в этом предприятии, они проводили работы по укладке».
Евгений Сысоев, глава Прогрессовского сельского поселения

Плотину восстанавливали трое жителей села: Сергей Сергеев помогал насыпать землю вручную, лопатой. Братья Рябинины, Александр и Виталий, с помощью трактора и бульдозера подняли со дна, почистили и заново уложили пропускную трубу.

«Тут как раз и непогода, холод. Нельзя было останавливаться. Всё, трубу поправили, подсыпали. Вот тут всё напахивали, забивали её, чтобы получилось. Вот теперь вода собирается».
Виталий Рябинин, житель села Марьевка

Жители села думали, что плотину повредили бобры, которых много в этих местах, и даже пригласили специалиста по охране окружающей среды из райцентра. Но тот считает, что проблема не в бобрах, а в просадке грунта. Зато теперь, по мнению экспертов, водоему в Марьевке ничего не угрожает.

«Пруд расположен на балке, балка Марьевская. И получается водосбор очень большой, вода с полей. Со всех этих каскадных балок она стекает сюда, поэтому даже в результате прорыва биологический и водный ресурс никак не пострадали».
Василий Протченков, главный специалист по охране окружающей среды администрации Панинского муниципального района

Полностью Бычий пруд заполнится осенью, в период затяжных дождей. Но уже летом жители Марьевки рассчитывают, как и раньше, отдыхать на его берегах.