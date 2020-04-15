Варшава, , 14:55 — REGNUM В связи с введением в Польше обязательного ношения медицинских масок, в отделениях почты появились в продаже многоразовые медицинские маски по цене 10 злотых (2,5 доллара) за штуку.

«Первые партии масок уже доступны на объектах в Мазовецком и Лодзинском воеводствах», — сообщила «Польскому радио» пресс-секретарь «Почты польской» Юстина Сивек.

Она пояснила, что маски производятся польской компанией, из специальной ткани, которую можно дезинфицировать и сушить до 50 раз. Маски можно приобрести не только в почтовых отделениях, но и получить по почте, заказав их в интернет-магазине «Почты польской», где они продаются в упаковках по пять штук по цене 50 злотых (12 долларов).

По словам пресс-секретаря, с 20 апреля маски и дезинфицирующие средства станут доступны во всех почтовых отделениях по всей стране.

В Варшаве, Кракове и гмине (муниципалитете) Куров в Люблинском воеводстве появились первые автоматы по продаже масок и дезинфицирующих средств. В Варшаве действуют два таких автомата, в Кракове и Курове — по одному. Кроме масок, в автомате можно приобрести одноразовые перчатки и дезинфицирующие гели, как в бутылочках, так и в одноразовых пакетах. Расчёт в автоматах — только банковской карточкой.

Ранее журналисты польских СМИ сообщали, что во многих аптеках маски отсутствуют, а где они есть, цены иногда слишком высоки.

Как уже сообщалось, с 16 апреля в Польше вводится обязательное ношение медицинских масок в общественных местах. Минздрав поясняет, что при отсутствии маски можно прикрывать рот и нос элементами одежды.