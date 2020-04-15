Оренбург, , 14:54 — REGNUM В Оренбургской области с конца марта принудительно закрыли 33 объекта, среди которых магазины, салоны красоты, организации общепита, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП по региону.

Причиной для административного наказания стало нарушение запрета на работу, который действует с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, с 28 марта в Оренбуржье согласно Указу губернатора закрытию подлежали предприятия, магазины, спортцентры, салоны красоты — все те объекты, где не реализуют товары первой необходимости. С 1 апреля в регионе объявлен режим обязательной самоизоляции.

В ходе рейдов полицейские и сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушителей. Согласно постановлениям суда опечатаны помещения девяти объектов в Оренбурге и еще 24 объектов на территории области.

Читайте ранее в этом сюжете: COVID-19: за нарушение режима в Оренбурге принудительно закрыта автомойка