Лос-Анджелес, США, , 14:50 — REGNUM Игрок League of Legends с ником Corona заявил, что компания Riot Games требует от него сменить игровой псевдоним в связи с пандемией коронавируса. Об этом геймер рассказал 14 апреля на Reddit.

Пользователь отметил, что Corona — его настоящая фамилия, и он играет с этим ником уже около шести лет. По его словам, обладатели данного псевдонима на других серверах продолжают играть без смены имени.

Напомним, League of Legends — это многопользовательская ролевая игра и популярная киберспортивная дисциплина. Её разработкой занимается американская компания Riot Games.

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