Новосибирск, , 14:48 — REGNUM Инженеры Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) и сотрудники фирмы «Авиареставрация» заканчивают работу над созданием первой точной реконструкции одного из самых массовых истребителей Второй мировой войны — самолёта Ла-5. Об этом сообщается на сайте вуза. Ла-5 — единственный массовый цельнодеревянный истребитель войны: он состоит из дерева на 80%. Всего в СССР было произведено около 10 тысяч Ла-5 разных модификаций.

Инженеры лаборатории реставрации раритетных самолётов НГТУ НЭТИ заново выклеивали фюзеляж из березового шпона. Технология похожа на работу над папье-маше. На восстановление самолёта ушло 16 месяцев.

«Английские авиареставраторы говорили нам, что единственное, из чего можно сейчас делать самолёты — белая канадская ель, или, иначе, спрус. Мы провели сравнительные испытания образцов из сибирской сосны и канадского спруса по международным правилам. И доказали, что сибирская сосна по прочности не уступает канадской. А российские клеи менее технологичны, но выдерживают большие нагрузки, чем английские», — рассказал руководитель работ, профессор кафедры прочности летательных аппаратов Владимир Бернс.

Истребитель передадут в музей военной техники города Верхняя Пышма Свердловского области.