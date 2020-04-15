Нижний Новгород, , 14:47 — REGNUM В Нижегородской области составлено 259 протоколов о нарушении режима самоизоляции в отношении граждан и предприятий. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Протоколы начали выписывать 10 апреля. 191 документ уже направлен в суд. Из этого числа один протокол составлен в отношении юридического лица, три — против предпринимателей (ИП).

С гражданами проведено 1 322 разъяснительных беседы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в социальных сетях появились фотографии огромных очередей на проходной завода ГАЗ, где для сотрудников был организован входной фильтр. В компании пояснили, что задержка на проходных была вызвана тем, что в связи с низкой температурой воздуха не удалось оперативно замерить температуру тел сотрудников предприятия бесконтактными термометрами. Пришлось дополнительно замерять температуру на проходных. Позднее решением Автозаводского районного суда предприятие было оштрафовано на 250 тыс. рублей.