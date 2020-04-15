Джакарта, , 14:46 — REGNUM Представитель полиции Индонезии Арго Ювоно заявил, что четверо подозреваемых в террористической деятельности были задержаны на юго-востоке Сулавеси, сообщает Antara.

Издание отмечает, что в результате обыска было обнаружено несколько вещественных доказательств, в том числе самодельные огнестрельные оружия, пули и штыки.

Напомним, в конце марта 2020 года, группа специального отряда полиции Индонезии арестовала пять подозреваемых в террористической деятельности в округе Батанг в провинции Центральная Ява. Все пятеро принадлежали к местной террористической организации.