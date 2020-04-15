Сеул, , 14:50 — REGNUM В Южной Корее узнали причины, по которым молодые люди отказываются от брака или затягивают с женитьбой. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные Корейский институт здравоохранения и социальных вопросов (Korea Institute for Health and Social Affairs).

Согласно результатам опроса, проведенного среди 947 человек в возрасте 19−49 лет, 31% респондентов считают, что основной причиной отказа от брака является отсутствие личного жилья, 27,6% — отсутствие постоянного места работы, 26,2% — нежелание отказаться от комфортной холостяцкой жизни, 8,1% — отсутствие второй половинки, 4,9% — загруженный график работы.

Эксперты отмечают, что причина отказа от вступления в брак напрямую зависит от пола и образования опрошенного.