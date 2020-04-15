Томск, , 14:44 — REGNUM В Томской области за сутки не зарегистрировано новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, однако самочувствие одного из заболевших ухудшилось, сообщили ИА REGNUM 15 апреля в региональной администрации.

Одного из семи госпитализированных в респираторный госпиталь Томска пациентов подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Медики оценивают его состояние как средне-тяжёлое из-за сопутствующих хронических заболеваний.

Состояние остальных пациентов ближе к удовлетворительному.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Томской области к 15 апреля подтверждено 15 случаев заражения коронавирусом, в том числе четыре человека уже выздоровели, 11 — продолжают лечение.

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