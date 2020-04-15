Вильнюс, , 14:39 — REGNUM С завтрашнего дня, 16 апреля, в Литве на полный карантин будет закрыт пригородный с Вильнюсом город Неменчине, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Такое решение приняло правительство Литвы. Причиной стала вспышка коронавирусной инфекции на нескольких городских предприятиях.

«Движение товаров и грузов ограничиваться не будет. Меня заверили и в том, что нехватки продуктов для жителей Неменчине не будет, в магазинах продуктов достаточно, их работа не будет остановлена», — написал в Facebook премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

Соблюдение условий полного карантина будет обеспечивать полиция. Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована на швейном предприятии Vilnika, вирусом заразился также доставщик продуктов в местный дом престарелых. В настоящее время осуществляются проверки всех сотрудников швейного предприятия, сотрудников дома престарелых и его постояльцев.

В Литве суммарно к сегодняшнему дню диагностировано 1091 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 29 человек умерли от последствий COVID-19.