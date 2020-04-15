Калининград, , 14:38 — REGNUM В Калининградской области за минувшие сутки за нарушение режима самоизоляции в связи с мерами по борьбе с распространением коронавирусной инфекции составлено 58 административных протоколов. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщила пресс-служба регионального правительства.

В основном оштрафованы жители, которые, подвергая свое здоровье и здоровье своих близких, отправились на прогулки и встречи с друзьями.

«Кроме того, в результате контроля за соблюдением ограничительных мер по нераспространению коронавирусной инфекции сотрудниками ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда были выявлены двое индивидуальных предпринимателей, которые в период сложной эпидемиологической обстановки осуществляли деятельность с нарушениями законодательства», — пояснили в ведомстве.

По 50 тыс. рублей штрафов получит продавец обуви на Центральном рынке Калининграда, которая маскировала работу палатки под торговлю непродовольственными товарами первой необходимости и индивидуальный предприниматель, который продолжал деятельность массажного салона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 16 апреля в Калининградской области с 16 апреля вступает в силу указ губернатора Антона Алиханова об обязательном наличии разрешения для передвижения граждан внутри региона в период самоизоляции.