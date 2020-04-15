Москва, , 14:38 — REGNUM Те меры, которые в период карантина по коронавирусу предпринимаются властями на сельхозпредприятиях, достаточные. В дальнейшем при необходимости они могут быть расширены, заявила корреспонденту ИА REGNUM председатель профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ Наталья Агапова.

«В данный момент главная задача профсоюза работников агропромышленного комплекса — сохранить и обеспечить уровень жизни сельхозработников, чтобы он не упал.

Посевная в России уже началась и проходит в рабочем режиме. Работодатели многое делают для того, чтобы обеспечить противоэпидемическую гарантию и защиту от коронавируса работников.

Информации о сокращениях в сельскохозяйственных предприятиях в профсоюзы не поступало. Надеемся, что провалов в работе аграриев не будет. Минсельхоз РФ для этого много делает, активно работает с регионами.

В России работники сельского хозяйства, несмотря на то, что у них не очень высокий уровень доходов, всю жизнь работают на износ. Для них самое главное — любовь к своей земле, и чтобы земля им отдавала то, что они туда закладывают. Труженики села всегда работают не за страх, а за совесть.

Перед аграриями в сложный для страны период стоит задача — спокойно выполнить план по урожаю. Тут нужна и поддержка и работодателей, и самих работников. Также необходимо сохранить социально-экономическую стабильность на сельхозпредприятиях в регионах России — это основная задача», — высказала своё мнение эксперт.

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