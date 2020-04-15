Москва, , 14:37 — REGNUM На станциях московского метро должны быть установлены мобильные тепловизоры, дабы проверять можно было не всех граждан, а только тех, кто вызывает подозрение, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 15 апреля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя ситуацию с очередями у входов на станции московского метро.

«Всё то же самое происходило в Китае, но там это всё компенсировалось крайней дисциплинированностью и продуманностью, — сказал Мухин. — Любые запретительные меры эффективны только тогда, когда общество дисциплинировано на них реагирует. В понедельник мы наблюдали электронную толпу, которая хотела получить пропуск. Это должно было натолкнуть мэрию на то, что должно произойти в среду. Мне кажется, что сейчас ситуация должна быть несколько отпущена, но необходимо установить мобильные тепловизоры на станциях и проверять тех, кто вызывает подозрения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в первый день работы пропускного режима в Москве образовались многочисленные очереди у входов на станции метро.