Махачкала, , 14:42 — REGNUM Первые три случая смерти пациентов с новой коронавирусной инфекцией официально зарегистрированы в Дагестане. Диагноз подтвердился у ранее скончавшихся женщин, у которых были предварительные положительные тесты на COVID-19, сообщил 15 апреля региональный оперативный штаб по недопущению распространения инфекции.

Напомним, 10 апреля минздрав Дагестана проинформировал о смерти трех пациенток с подозрением на коронавирус. Умерли женщины 81, 62 и 58 лет, которые находились в реанимации Республиканского центра инфекционных болезней. У пациенток была диагностирована тяжелая форма пневмонии, а также развились осложнения, вызванные сопутствующими заболеваниями.

Спустя несколько часов в региональном минздраве сообщили, что у одной из этих трех пациенток — 81-летней женщины — диагноз коронавирусной инфекции не подтвердился. Однако в тот же день оба сообщения были удалены с сайта ведомства.

«За период с 9 по 10 апреля скончались три человека, у которых первичный тест на новую коронавирусную инфекцию дал положительный результат. Были взяты повторные тесты для установки точного диагноза, и 15 апреля из референс-центра Москвы пришло подтверждение о наличии повторного положительного результата тестирования», — пояснили в оперштабе.

К настоящему времени в Дагестане зарегистрировано 105 случаев заражения коронавирусом нового типа. Девять человек с подтвержденным диагнозом выздоровели и выписаны из больницы. В реанимации инфекционного центра остаются 12 пациентов, четверо из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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