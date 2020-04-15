Симферополь, 15 апреля 2020, 14:43 — REGNUM На время действия режима самоизоляции в Крыму сотрудники полиции будут иметь право проверять у граждан, куда и с какой целью они направляются. Об этом 15 апреля на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Также, по его словам, правоохранители должны понимать, что у крымчан могут быть разные жизненные ситуации.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма пообещали, что местные правоохранители будут трактовать все спорные ситуации, которые возникают при выявлении нарушений режима самоизоляции, в пользу граждан.
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