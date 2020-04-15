Симферополь, , 14:43 — REGNUM На время действия режима самоизоляции в Крыму сотрудники полиции будут иметь право проверять у граждан, куда и с какой целью они направляются. Об этом 15 апреля на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«У сотрудников полиции будет право брать короткое объяснение. Если это поездка на дачу — куда вы едете, в какое место… В течение 30 дней сотрудники МВД имеют право проверить данную информацию. За обман, умышленное введение в заблуждение должностных лиц — сотрудников органов внутренних дел — штрафы будут по максимальной планке», — отметил Аксёнов.

Также, по его словам, правоохранители должны понимать, что у крымчан могут быть разные жизненные ситуации.

«Понимаем, что не все варианты возможно учесть. Не у всех, допустим, есть с собой документы на дачный участок, которые возможно показать. Всё равно сотрудник органов внутренних дел возьмёт пояснительную записку», — объяснил глава Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма пообещали, что местные правоохранители будут трактовать все спорные ситуации, которые возникают при выявлении нарушений режима самоизоляции, в пользу граждан.

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