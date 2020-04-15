Нур-Султан, , 14:36 — REGNUM Промышленные предприятия, крупные строительные магазины, а также компании строительной и дорожно-строительной сферы откроют в Нур-Султане, сообщили 15 апреля в пресс-службе премьер-министр Казахстана.

Состоялось очередное заседание госкомиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте республики. Все перечисленные организации откроются с 20 апреля. Конкретный список уже готовят в оперативном штабе.

В утвержденный перечень также входят транспортные компании, автосалоны, автосервисы, компании по ремонту оргтехники, а также банки с 9:00 до 16:00 с штатной численностью вдвое меньшей прежней. Некоторые предприятия также откроются в Алма-Ате.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 апреля в Казахстане выявили 1290 случаев заражения коронавирусом, выздоровели — 220 человек, скончались — 15 пациентов.