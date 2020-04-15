Вильнюс, , 14:35 — REGNUM Правительство Литвы сегодня, 15 апреля, во время своего заседания, приняло официальное решение о начале смягчения в стране режима карантина и всеобщей изоляции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

С соблюдением мер безопасности и ограничений количества посетителей возобновить работу разрешено магазинам, у которых есть отдельный вход с улицы. При этом посетителей разрешено впускать из расчёта 10 квадратных метров на одного посетителя в помещении.

Также разрешено возобновить работу сферы услуг, но исходя из правила оказания одной услуги для одного клиента по времени, не дольше 20 минут.

Разрешено возобновить частные полёты, но с пропорцией не более 5 пассажиров в одном рейсе. В такой же пропорции разрешено автомобильное движение из Латвии.

Коронавирус в Литве открыл новую, отсутствующую до пандемии услугу — «кинотеатр на колёсах». Организовывать услуги такого просмотра фильмов разрешено на крупных автомобильных площадках, на которых будут размещены экраны, а жители смогут смотреть фильмы не выходя из автомобиля, но не более двух человек в одном транспортном средстве.

Разрешена госпитализация пациентов в больницы. До этого в Литве разрешалась госпитализация в исключительных случаях, когда промедление грозило жизни и здоровью больного. Все плановые операции были запрещены. Однако такая госпитализация будет возможна только после прохождения теста на коронавирус. Министр здравоохранения Аурелиюс Верига также анонсировал скорую возможность возобновления спортивных не командных тренировок.

В Литве суммарно к сегодняшнему дню диагностировано 1091 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 29 человек умерли от последствий COVID-19.