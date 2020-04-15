Кострома, , 14:34 — REGNUM Попасть на пасхальные богослужения в костромских храмах и церквях сможет ограниченное количество человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В храмах Костромской области установят входной лимит. Прихожан обяжут соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в полтора метра.

Богоявленско-Анастасиин монастырь

«Если бы в обычное время храм заполнился до предела, то теперь все будет организовано иным образом. Служба будет, людей пускать будут, но ввиду санитарных ограничений в храмах и церквях, исходя из вместимости, установлены лимиты. На пол будет нанесена разметка, также при необходимости людей обеспечат масками и антисептиками», — пояснили в пресс-службе костромской митрополии.

Священнослужители призывают верующих молиться дома и следить за трансляцией литургии из Богоявленско-Анастасиина монастыря в Костроме. Изменятся и правила освящения яиц и куличей.

«В субботу, 18 апреля освещение яиц, куличей и пасох будет совершаться в оградах храмов. С 12 до 16 часов в оградах расставят столы, люди будут равномерно запускаться на территорию», — сказал на встрече с журналистами 14 апреля протоирей Валерий Бунтеев.

Отметим, в выходные 18 и 19 апреля в Костроме отменят автобусы до кладбищ, проезд на места захоронения будет закрыт. На объектах организуют дежурство полицейских.

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