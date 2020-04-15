Кострома, 15 апреля 2020, 14:34 — REGNUM Попасть на пасхальные богослужения в костромских храмах и церквях сможет ограниченное количество человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В храмах Костромской области установят входной лимит. Прихожан обяжут соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в полтора метра.
Священнослужители призывают верующих молиться дома и следить за трансляцией литургии из Богоявленско-Анастасиина монастыря в Костроме. Изменятся и правила освящения яиц и куличей.
Отметим, в выходные 18 и 19 апреля в Костроме отменят автобусы до кладбищ, проезд на места захоронения будет закрыт. На объектах организуют дежурство полицейских.
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