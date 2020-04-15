Тбилиси, , 14:34 — REGNUM Названы те граждане, компании и учреждения, которых запрет на въезд в закрытые города Грузии и выезд из этих городов не коснется. Соответствующие разъяснения на брифинге после очередного заседания межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом 15 апреля сделал пресс-спикер премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани.

По его информации, с 21:00 часов 15 апреля в течение 10 дней въезжать на территорию 4 закрытых городов смогут только те граждане, которые зарегистрированы в этих муниципалитетах. Но покинуть эти города в течение 10 дней они уже не смогут. Выехать из четырех закрытых муниципалитетов за этот же период смогут те граждане, которые на территории этих муниципалитетов не зарегистрированы.

Запрет не коснется сотрудников медицинских учреждений, компаний, осуществляющих международные и внутренние перевозки грузов, представителей аккредитованного в Грузии дипкорпуса, автомобилей инкассации денежных средств и драгоценных металлов, работников энергораспределительных, газораспределительных, водоснабжающих, телекоммуникационных, почтовых компаний, служб по управлению отходами, технических железнодорожных перевозок, служб частной охраны.

Не будут распространяться ограничения на гуманитарную деятельность международных организаций, работу ритуальных служб, а также на сотрудников тех госучреждений, деятельность которых критически важна в условиях чрезвычайного положения. Постановлением правительства сделано исключение и для тех компаний, экономическая деятельность которых в условиях пандемии разрешена и согласована с оперативным штабом.

Как сообщалось ранее, решением правительства Грузии с 21:00 часов 15 апреля на 10 дней запрещается въезд в 4 крупных города страны — Тбилиси, Рустави, Кутаиси и Батуми, а также въезд в эти города. Причиной такой меры стал резкий рост числа инфицированных коронавирусом, а целью называется ограничение мобильности граждан и сокращение масштабов распространения вируса.

Напомним, что на 15 апреля в Грузии фиксируется 306 случаев заражения коронавирусом, 69 выздоровевших и 3 погибших. Правительство Грузии также приняло решение о продлении режима чрезвычайного положения с 21 апреля до 10 мая.