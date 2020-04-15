Самара, , 14:39 — REGNUM Шесть автомобилей получил в безвозмездное пользование волонтерский штаб акции #МыВместе в Самарской области. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

По сообщению пресс-службы ведомства, автомобили предоставила компания «Хендэ Мотор СНГ». Кроме этого, волонтерам были переданы и карты на оплату топлива.

Отмечается, что на этих транспортных средствах добровольцы будут осуществлять доставку лекарственных препаратов и продуктов питания пожилым гражданам.

Напомним, на сегодняшний день в Самарской области 2154 добровольца оказывают помощь людям, которые находятся на самоизоляции.

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