Пушкин, Санкт-Петербург, 15 апреля 2020, 14:37 — REGNUM Строительная готовность возводимого военными строителями многофункционального медицинского центра в Пушкине (входит в состав Санкт-Петербурга) превысила 50%. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба Западного военного округа.
В настоящее время строители завершили сборку и монтаж металлоконструкций и приступили к установке сэндвич-панелей. Также завершается укладка кирпичных стен. В ближайшее время медицинский персонал совместно с представителями предприятий-изготовителей приступит к установке и пуско-наладочным работам медицинской аппаратуры.
«На сегодня на строительной площадке задействовано свыше 520 рабочих и 60 единиц строительной и специальной техники. Работы ведутся в круглосуточном режиме в три смены. Работы выполняются специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России с участием инженерных и железнодорожных войск», — уточнили в ЗВО.
Всего в зоне дислокации войск Западного военного округа ведется строительство шести многофункциональных медицинских центров в Санкт-Петербурге, Смоленске, Нижнем Новгороде, Подольске, Калининграде и Одинцове. Всего в России строится 16 таких госпиталей.
Работу всех 16 медицинских центров будут обеспечивать 400 военных врачей, 950 среднего и 800 младшего медицинского персонала, которые пройдут обучение и повышение квалификации на базе Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в Петербурге. Всего будет задействовано более 2300 человек как военного, так и гражданского персонала.
«Штат новых центров будет укомплектовываться из числа военных врачей, фельдшеров и медицинских сестер преимущественно из состава окружных лечебных учреждений на территории которых строятся многофункциональные центры. Также будут набираться и гражданские специалисты, изъявившие желание работать в наших центрах», — пояснили в пресс-службе ЗВО.
В госпиталях уже сформирован запас всех необходимых лекарственных препаратов, средств защиты и современной медицинской аппаратуры.
В Западном военном округе появятся шесть таких центров. В Калининграде — на 100 койко-мест, в подмосковных Одинцове и Подольске — на 100 и 200 койко-мест соответственно, а также Нижнем Новгороде, Смоленске и Пушкине (Ленинградская область) — на 60 койко-мест каждый. Три медицинских центра будут возведены в Южном военном округе: в Ростове-на-Дону — на 160 койко-мест, Волгограде и Севастополе — на 100 и 60 койко-мест. В Центральном военном округе такие лечебные учреждения строят в Новосибирске — на 160 койко-мест, а также Омске и Оренбурге — на 100 и 60 койко-мест. Четыре центра появятся и в Восточном военном округе: в поселке Сосновый бор (Улан-Уде) и Уссурийске — на 60 койко-мест каждый, селе Анастасьевка (Хабаровский край) — на 200 койко-мест. Медицинский центр на 60 койко-мест разместится в Петропавловске-Камчатском.
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