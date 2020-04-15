Пушкин, Санкт-Петербург, , 14:37 — REGNUM Строительная готовность возводимого военными строителями многофункционального медицинского центра в Пушкине (входит в состав Санкт-Петербурга) превысила 50%. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба Западного военного округа.

В настоящее время строители завершили сборку и монтаж металлоконструкций и приступили к установке сэндвич-панелей. Также завершается укладка кирпичных стен. В ближайшее время медицинский персонал совместно с представителями предприятий-изготовителей приступит к установке и пуско-наладочным работам медицинской аппаратуры.

«На сегодня на строительной площадке задействовано свыше 520 рабочих и 60 единиц строительной и специальной техники. Работы ведутся в круглосуточном режиме в три смены. Работы выполняются специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России с участием инженерных и железнодорожных войск», — уточнили в ЗВО.

Всего в зоне дислокации войск Западного военного округа ведется строительство шести многофункциональных медицинских центров в Санкт-Петербурге, Смоленске, Нижнем Новгороде, Подольске, Калининграде и Одинцове. Всего в России строится 16 таких госпиталей.

Работу всех 16 медицинских центров будут обеспечивать 400 военных врачей, 950 среднего и 800 младшего медицинского персонала, которые пройдут обучение и повышение квалификации на базе Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в Петербурге. Всего будет задействовано более 2300 человек как военного, так и гражданского персонала.

«Штат новых центров будет укомплектовываться из числа военных врачей, фельдшеров и медицинских сестер преимущественно из состава окружных лечебных учреждений на территории которых строятся многофункциональные центры. Также будут набираться и гражданские специалисты, изъявившие желание работать в наших центрах», — пояснили в пресс-службе ЗВО.

В госпиталях уже сформирован запас всех необходимых лекарственных препаратов, средств защиты и современной медицинской аппаратуры.

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