Белгород, , 14:33 — REGNUM Второй пациент с подтверждённым коронавирусом скончался в Белгороде от пневмонии, отягчённой полиорганной недостаточностью. Мужчина не выезжал за рубеж, незадолго до болезни он контактировал с гостем из Москвы, сообщили 15 апреля в региональном оперативном штабе.

56-летний житель Вейделевского района заболел 25 марта. У него поднималась температура до 40 градусов, но в ЦРБ он обратился только 3 апреля. Врачи обследовали мужчину и на рентген-снимке выявили пневмонию. Пациента сразу госпитализировали, взяли мазок на коронавирус, до 6 апреля он находился на стационарном лечении. Осложняли течение заболевания сахарный диабет второго типа и гипертоническая болезнь с поражением сердца.

«6 апреля состояние больного ухудшилось — его перевели на масочную респираторную поддержку и в таком состоянии доставили в областную инфекционную больницу. Там его перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии и подключили к аппарату ИВЛ», — уточнили в оперативном штабе.

Во второй половине дня 14 апреля состояние пациента резко ухудшилось, развилась полиорганная недостаточность. Несмотря на усилия медиков, он скончался.