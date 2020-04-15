Москва, , 14:29 — REGNUM Правильно подобранная команда помогает человеку стать лидером, так считают 50% жителей РФ. Это следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) о лидерских качествах и представлениях об идеальном руководителе.

Ещё 38% респондентов полагают, что лидерами становятся, в первую очередь, благодаря особым личным качествам и талантам. Знаниям и специальному образованию наибольшее значение придают 35% опрошенных, опыту — 33%. Важны деньги или связи, уверены 17% и 16% опрошенных соответственно.

Идеальный руководитель должен быть честным и правдивым, считают 22%. Грамотность и компетентность, образованность важнейшими назвали 19%, заботу о сотрудниках — 15%, справедливость — 11%. Ещё по 7% считают, что идеальный начальник должен быть целеустремлён, амбициозен и ответственен.

Опрос проводился 9 апреля, в нём приняли участие 1 600 граждан России старше 18 лет.

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