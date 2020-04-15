Москва, , 14:29 — REGNUM Дорогу, связывающую Северо-Восточную хорду со скоростной автотрассой Москва — Нижний Новгород — Казань, откроют в 2022 году, сообщается 15 марта на официальном сайте мэра Москвы.

Как говорится в информации, протяженность дороги составит 14,6 км, а проходить она будет в районе Некрасовка от улицы Лухмановской до границ с Московской областью. Окончание строительства запланировано на 2022 год.

Напомним, в данный момент ведется строительство на двух участках СВХ: от Открытого шоссе до Ярославского, и от Ярославского до Дмитровского шоссе.