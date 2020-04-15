Кишинёв, , 14:28 — REGNUM В Молдавию доставят из Китая более 53 тонн медицинского оборудования, тестов для выявления коронавируса и средств защиты. Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон, передает ИА REGNUM.

По словам главы государства, Молдавия закупила 80 тыс. тестов для диагностики коронавируса COVID-19, а также более 280 тыс. респираторов, 600 тыс. пар медицинских перчаток и 200 тыс. защитных экранов.

Прибытие груза в Кишинев ожидается 18−19 апреля. Ранее Додон отметил, что Россия бесплатно предоставит Молдавии грузовой самолет для доставки закупленного молдавскими властями медицинского оборудования из Китая.

В Молдавию уже поступила гуманитарная помощь из России, Китая, Турции, США и Швейцарии, правда в виде медикаментов и оборудования. В ближайшее время в Кишиневе ожидают поступления кредита от России в 200 млн евро, а также кредиты от МВФ.

В то же время Молдавия ждет и от Евросоюза обещанной финансовой помощи на борьбу с эпидемией коронавируса COVID-19, но пока не поступило ни копейки.

«Я слышал заявления о том, что Евросоюз готов нам помочь. Надеемся, что это произойдет в ближайшем будущем. Мы беседовали с нашими партнерами из ЕС, и очень надеемся, что мы тоже получим какую-то поддержку от Брюсселя. Они же заявили, что готовы помочь странам «Восточного партнерства» — были красивые слова, и суммы называли крупные. Надеемся, что помощь все-таки будет. Посмотрим, как ЕС выполнит свое обещание», — отметил президент Игорь Додон.

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