Вашингтон, , 14:28 — REGNUM В Соединенных Штатах руководство вузов рассматривает возможность возобновления занятий лишь в январе 2021 года, передает 15 апреля CNN со ссылкой на представителей различных высших учебных заведений.

Так, в заявлении Бостонского университета отмечается, что занятия в кампусе, отмененные из-за коронавируса, могут не начаться в осеннем семестре.

«Университет рассмотрит возможность более позднего возобновления лекций в классах, например, в январе 2021 года», — говорится в завялении.

Как сообщало ИА REGNUM, число умерших с подтвержденным заражением коронавирусом нового типа в США достигло нового рекорда — 2228 человек.

Сегодня, по данным университета, в США подтверждено около 608 тысяч случаев коронавируса, умерли почти 26 тысяч человек.

Читайте также: В Конгрессе США призвали игнорировать заявления Трампа во время пандемии