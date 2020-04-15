Ростов-на-Дону, , 14:23 — REGNUM Ростовские власти отменили остановку пассажирского транспорта у кладбищ. Соответствующие изменения внесены в расписание автобусов, троллейбусов и трамваев, курсирующих по городским маршрутам, передаёт ИА REGNUM.

Ограничительные меры связаны с ранее введённым запретом посещения кладбищ в Ростовской области. Запрет на остановку будет действовать по 3 мая включительно. Кроме того, в этот же период укорочены схемы движения ряда муниципальных маршрутов.

ИА REGNUM напоминает, что в черте Ростова-на-Дону расположено восемь кладбищ: Еврейско-Татарское, Пролетарское (армянское), Александровское, Нижне-Гниловское, Верхне-Гниловское, Ливенцовское, Братское и самое крупное в Европе — Северное.

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