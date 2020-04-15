Вязьма, Смоленская область, , 14:22 — REGNUM Почти все подтверждённые случаи заражения коронавирусом в Смоленской области за последние сутки выявлены в Вяземском районе, большинство связаны с заносом инфекции в местном доме-интернате для престарелых. Об этом корреспондент ИА REGNUM сообщает 15 апреля со ссылкой на информацию регионального оперштаба.

Всего на 15 апреля в Смоленской области подтверждено 106 случаев заражения коронавирусом, 51 — только за последние сутки. Причём большинство случаев приходится на Вяземский район — там коронавирус подтверждён у 83 человек (33 — по данным на 14 апреля).

«Новые случаи COVID-19 в основном носят бессимптомный характер, а все зафиксированные в Вяземском районе случаи связаны с заносом инфекции в СОГБУ «Вяземский ДИПИ», — уточнили в региональном оперштабе.

Статистика по выздоровевшим не изменилась — выписан по-прежнему один человек. Статистика по летальным исходам также осталась прежней (один).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне из Вяземского дома-интерната для престарелых и инвалидов был госпитализирован 21 человек с подозрением на коронавирус.