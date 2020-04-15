Москва, , 14:20 — REGNUM Въезд в Москву на личном автотранспорте по некоторым направлениям может занять до четырех часов, сообщили 15 апреля в пресс-службе Федерального агентства автомобильного транспорта.

Водителям рекомендовано учитывать сложившуюся ситуацию и рассчитывать время с учетом пробок. В Росавтотранспорте пояснили, что задержки связаны с необходимостью проверки цифрового пропуска.

В первый день работы пропускной системы, 15 апреля, инспекторы досматривают автомобили выборочно. Они проверяют электронный цифровой код и удостоверение личности.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 15 апреля на въездах в Москву сформировались пробки протяженностью несколько километров. Штраф за отсутствие пропуска составляет 5 тыс. рублей.

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