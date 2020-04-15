Стокгольм, , 14:22 — REGNUM Королева Швеции Сильвия призвала взрослых уделять особое внимание своим и чужим детям во время нынешнего кризиса, вызванного коронавирусной инфекцией. Об этом 15 апреля сообщила шведская газета Expressen.

По словам королевы, закрытие школ по всей Швеции может привести к тому, что дети потеряют связь со взрослыми из своего окружения.

Соответствующий призыв королевы Швеции Сильвии ко всем взрослым прозвучал в выпущенном ролике, который был опубликован 15 апреля на официальном аккаунте Королевского дома в Инстаграме. В нем она заявила следующее:

«В особой ситуации, в которой мы находимся сегодня, дети еще более уязвимы, чем обычно. Может быть, не для самого коронавируса, сколько для его последствий. Я обращаюсь непосредственно к тебе, как к взрослому. Я хочу попросить тебя посмотреть, по-настоящему посмотреть на всех детей, которые находятся рядом с тобой поблизости».

Королева Сильвия также призвала взрослых жителей страны спросить детей, как они себя чувствуют, волнуются ли они и хотят ли они получить толику доверия со стороны взрослых. По ее мнению, это чрезвычайно важно сделать, когда сейчас, в период самоизоляции, многие дети могут подвергаться домашнему насилию и жестокому обращению.