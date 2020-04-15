Красноярск, , 14:18 — REGNUM Всем школам Красноярского края рекомендовано досрочно завершить изучение отдельных учебных предметов, сообщили ИА REGNUM 15 апреля в региональном министерстве образования.

К муниципалитетам с предложением внести корректировки в учебный процесс на совещании обратилась министр образования края Светлана Маковская.

«Предлагаем предусмотреть возможность во всех школах края с 1 по 9 классы досрочно завершить изучение учебных предметов», — отметила министр, пояснив, что речь идёт о музыке, изобразительном искусстве, технологии, ОБЖ, физкультуре, а также о таких дисциплинах как «Родной язык», «Родная литература», «Литературное чтение на родном языке», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Основы религиозной культуры и светской этики».

Предполагается, что освоение части основной общеобразовательной программы текущего учебного года перенесут на следующий учебный год. Оценки по предметам предлагается выставить на основании завершенных четвертей.

«Результатом промежуточной аттестации считать годовую отметку», — уточнили Светлана Маковская.

Что касается десятых классов, в этом учебном году с переносом части программы на следующий предлагается завершить изучение астрономии, технологии, МХК, физкультуры, ОБЖ, основ регионального развития.

По остальным учебным предметам с 1 по 11 классы обучение продолжится, при этом будут использоваться дистанционные технологии.

Особое внимание Маковская просит уделить подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.

Как сообщало ИА REGNUM, на дистанционное обучение в связи с угрозой распространения коронавируса перешли школы не только Красноярского края, но и других регионов РФ.

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