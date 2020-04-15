Санкт-Петербург, , 14:29 — REGNUM Помимо поселка Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской области, где среди мигрантов выявлено 123 зараженных коронавирусной инфекцией, увеличение числа инфицированных также отмечается и в крупных поселениях региона. Об этом 15 апреля сообщает оперативный штаб Ленинградской области.

Так, двое зараженных выявлены в поселении городского типа Кудрово. С начала пандемии там было выявлено 12 заболевших жителей. В городе Выборг также выявлено двое зараженных. Совокупно там заражено 11 человек. Еще пять человек за сутки выявлены в поселке Первомайское, где на сегодняшний день число заболевших достигло девяти жителей.

По одному случаю выявлено в Пикалево, сейчас там четыре зарегистрированных зараженных, поселке имени Морозова — всего двое зараженных, деревне Старая — также суммарно двое зараженных жителей. СНТ «Щит», Старая Пустошь, Перово — суммарно три зараженных, Ольшаники, Гатчина — всего семь зараженных, а в Тосно — восемь зараженных за все время пандемии. Сиверский, дом отдыха «Волковицы» — единичные случаи.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Ленинградской области выявлено 108 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе насчитывается 298 человек с подтвержденным коронавирусом, пять человек выздоровели.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ленобласти роддом перепрофилировали для приёма пациентов с COVID-19