Самара, , 14:20 — REGNUM Врача-терапевта обвиняют в получении взятки за поддельные справки призывникам в Самаре. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

По версии следствия, осенью прошлого года обвиняемая получила 230 тысяч рублей. За это, по мнению следователей, она должна была содействовать в постановке медицинского диагноза, который бы позволил признать двух призывников ограниченно годными к воинской службе, с последующей выдачей им военных билетов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

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