Челябинск, , 14:16 — REGNUM Более 800 жителей Челябинской области пока остаются за границей. Об этом журналистам сообщил губернатор Алексей Текслер.

Как пишет Накануне.Ru, все организованные группы уже вернулись на Родину. Но, по данным миграционной службы, больше 800 пока остаются за рубежом.

В Таиланд, например, уехали 170 челябинцев. Вернуться собираются не все. Более 30 туристов хотели бы прилететь домой. Среди них и пожилые.

На 18 апреля запланирован рейс Бангкок — Екатеринбург. «Мы сейчас этих людей будем пытаемся посадить в этот самолет», — заверил Текслер.