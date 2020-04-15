Москва, , 14:15 — REGNUM Недостоверную информацию о продаже пропусков для передвижения по Москве заблокировал Роскомнадзор на двух интернет-ресурсах. Об этом 15 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Роскомнадзоре отметили, что от Генеральной прокуратуры РФ поступило требование в отношении двух интернет-ресурсов, которые разместили у себя информацию об изготовлении индивидуальных пропусков на период карантина для поездок по Москве и Подмосковью.

«В настоящее время противоправная информация на них недоступна», — говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что доступ к сайтам, на которых есть предложения о покупке фальшивых документов, пропусков или справок, может быть ограничен по решению суда.