Стокгольм, , 14:28 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции создала серьезные проблемы для судебной системы Швеции. В обычных случаях отменяются в среднем около 20% судебных разбирательств в районных судах за одну неделю. Однако в первую неделю апреля количество отменных процессов в стране составило 36,6%. Об этом 15 апреля сообщило шведское издание SVT Nyheter.

«Адвокаты болеют, свидетели не могут приехать, и даже наши сотрудники болеют», — прокомментировала ситуацию адвокат Уппсальского районного суда Катарина Баркеторп.

Доля отмененных судебных разбирательств в Швеции резко возросла всего за несколько недель. Об этом свидетельствуют полученные данные из окружных судов Мальмё, Гетеборга, Стокгольма и Уппсалы.

Помимо прочего, отмененные судебные процессы приводят к тому, что, например, споры об опеке над детьми откладываются на неопределенное время, поскольку приоритет в порядке рассмотрения судебных дел отдается тем процессам, в которых подозреваемый находится под стражей.