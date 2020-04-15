15 апреля 2020 | Время чтения 5 мин

В разгар эпидемии на первом фланге борьбы с коронавирусом оказались медицинские работники, а также студенты медицинских вузов, согласившиеся добровольно работать в первичном звене по лечению больных COVID-19. Но даже эти люди, нагрузка на которых выросла в десятки, а то и сотни раз, говорят, что самая главная помощь для них — это максимальное соблюдение людьми карантинных мероприятий.

Светлана Шаповалова, , 15:15 — REGNUM В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM ректор Московского государственного медико-стоматологического университета Олег Янушевич рассказал об эпидемиологической ситуации в Москве и о том, как относиться к вереницам автомобилей скорой помощи у столичных стационаров.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

ИА REGNUM: Что ещё необходимо тем медицинским работникам, кто сейчас непосредственно контактирует с заражёнными людьми?

Олег Янушевич: Самое главное — это безопасность. И в связи с этим все руководители проводят необходимые мероприятия, прежде всего это обеспечение средствами защиты, обеспечение требований для работы в помещениях, где трудятся врачи и лежат пациенты. Выпущено достаточное количество методических рекомендаций. Весь персонал, включая медицинских сестёр и санитарок, проходит соответствующее обучение.

Большая работа проводится в части обеспечения индивидуальными средствами защиты, которые, действительно, на сегодняшний день находятся в дефиците в розничной торговле. Но Минпромторг и Минздрав делает всё, для того чтобы обеспечить прежде всего защиту персонала, который работает с этими больными.

Бригада врачей Cap.ru

ИА REGNUM: Как в период эпидемии сейчас проходит ваш день?

Олег Янушевич: Я руковожу большим учреждением, сейчас работаем по трём направлениям. Это, собственно говоря, образовательная деятельность. С 16 марта все студенты и преподаватели находятся на дистанционном обучении. При этом у нас большое количество волонтёров.

В списке студентов, которые добровольно согласились на работу в первичном звене, которое сейчас испытывает максимальное напряжение по лечению больных с коронавирусом, — порядка 680 человек. До этого мы ещё 100 человек направили из ординатуры — терапевтов, инфекционистов, анастезиологов, эпидемиологов, реаниматологов. Они активно работают.

Около 50 человек трудятся в ФГБУ «НМИЦ Кардиологии», у Сергея Анатольевича Бойцова — все ребята там активно работают. Около 45 человек вчера отправили в московскую больницу, где главным врачом работает профессор Васильева. Конечно, мы максимально стараемся обеспечить все наши лечебные подразделения, которые нуждаются в рабочих руках, студентами старших курсов, имеющих уже сестринское образование.

Когда открывали Сеченовский центр, там не хватало оборудования — аппаратов ИВЛ, поэтому мы все аппараты со всех своих баз передали туда в использование. Поэтому каждый мой день проходит, прежде всего, с решения тех задач, которые ставит Министерство здравоохранения, штаб по оперативной ситуации. К тому же мы еженедельно собираемся на свой штаб, организуем все эти вопросы.

ИА REGNUM: Как вы оцениваете эпидемиологическую ситуацию в Москве?

Олег Янушевич: Ситуация мне известна и как жителю Москвы, и как руководителю, который каждый день получает сводки по заболеваемости. Ситуация в Москве она, скажем так, по количеству больных, действительно, вызывает опасения. И абсолютно правильные и грамотные решения принял штаб: и цифровые пропуска введены, и ограничен доступ. Я понимаю, что для людей, которые отвыкли от чрезвычайных ситуаций, для них это может быть сложно. Но каждый из нас должен понимать, что помочь и врачам, и себе можно только тогда, когда человек не будет бесцельно бродить по городу, а постарается провести это время дома. Это очень важно для всех.

Трехслойные маски Дарья Драй © ИА REGNUM

ИА REGNUM: Что вы можете сказать о появившихся в интернете фотографиях с вереницами машин скорой помощи в Москве?

Олег Янушевич: Понимаете, картинки могут быть любые, но вопрос же не в этом! Эти картинки не помогают уменьшить количество больных и упростить работу врачей. Идёт излишний ажиотаж вокруг всей этой истории. Он не нужен никому.

Для этой истории нужно быть дома, стараться беречь себя, беречь ближних. И вот это будет помогать общей ситуации. А количество скорых в отдельно взятой истории, как мне кажется, это не показатель. Да, об этом говорил и вице-мэр, и другие: действительно, здравоохранение в Москве работает с напряжением. Но это напряжение будет меньше, если люди будут меньше заболевать. А меньше заболевать они будут, если не будут лишний раз контактировать тогда, когда это не нужно, с другими людьми, которые могут быть больными или просто носителями коронавируса.

ИА REGNUM: Что является сейчас самым сложным в работе медиков, работающих там, на передовой?

Олег Янушевич: Мы все привыкли к определённому распорядку, который не сопряжен с повышенной самоотдачей и другими вещами. А сейчас, в тот период, когда объем работы возрос с десятки раз, а может быть, в некоторых ситуациях — и в сотни раз, это, естественно, прежде всего вызывает стресс. У любого человека, и у врача в том числе.

С учётом того, что в процесс вовлекаются всё больше людей, всё больше входят в контакт с коронавирусом, врачи проводят на работе больше времени, чем обычно, и, естественно, устают. Мы стараемся — это у нас получается — максимально создать условия для тех клиник, которые нуждаются в волонтёрах, в дополнительных рабочих руках. Но, конечно, мы должны понимать, что врачи сейчас делают больше, чем они даже могли бы делать.

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ИА REGNUM: Действительно ли медики, которые подолгу контактируют с зараженными коронавирусом пациентами, больше подвержены риску заболеть?

Врачи подвержены заболеванию тогда, когда они не соблюдают индивидуальную защиту. Но врачи, которые работают сейчас, они уже понимают, и что происходит, и свою ответственность перед собой и перед другими людьми. Поэтому, как мне кажется, на сегодняшний день мы должны понимать, что самое главное — это беречь себя и беречь своих близких.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 апреля в 84 регионах России зарегистрировано 24 490 случаев коронавируса. За весь период выписано по выздоровлении 1986 человек.

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